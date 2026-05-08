Alex de Souza'dan Aziz Yıldırım'a "destek" açıklaması

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'a desteğini açıkladı.

Eski takım arkadaşı Christian Baroni'nin Aziz Yıldırım paylaşımına yorum yapan Alex “Geri gel patron! Benim desteğim seninle” ifadelerini kullandı.

"KULÜBÜN TEKRAR ŞAMPİYON OLMASINI İSTİYORUM"

Brezilyalı Fenerbahçe efsanesi Alex, daha sonra da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Alex de Souza, Baroni'nin paylaşımına yaptığı yorumun yanlış anlaşıldığını iddia etti.

Seçimde kimseyi desteklemediğini ifade eden Alex, "02/10/2012 tarihinden bu yana kulübün içinde, işleyişinde değilim. O gün taraftarlarından biri oldum ve öyle de kaldım. Bundan ötesi yok. Seçimlerde kimseyi destekleyen tarafta değilim. Kulübün tekrar şampiyon olmasını istiyorum"dedi.