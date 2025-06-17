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Alex de Souza'nın yeni adresi belli oldu

Alex de Souza, Brezilya Serie B Ligi takımlarından Operário Ferroviário’nun yeni teknik direktörü oldu.

Spor
  • 17.06.2025 10:16
  • Giriş: 17.06.2025 10:16
  • Güncelleme: 17.06.2025 10:20
Kaynak: Spor Servisi
Alex de Souza'nın yeni adresi belli oldu
Fotoğraf: AA

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, Brezilya Serie B Ligi takımlarından Operário Ferroviário ile sözleşme imzaladı.

Brezilyalı eski yıldız futbolcu, Türkiye'de Antalyaspor'da görev almıştı.

21 maçta Antalyaspor'u yöneten Alex, 1.43 maç başına puan ortalaması tutturmuştu.

Brezilyalı teknik direktör, Akdeniz temsilcisinde 18'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 21 maçta görev yaptı. Antalyaspor bu maçlarda 9 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

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