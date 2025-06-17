Alex de Souza'nın yeni adresi belli oldu

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, Brezilya Serie B Ligi takımlarından Operário Ferroviário ile sözleşme imzaladı.

Brezilyalı eski yıldız futbolcu, Türkiye'de Antalyaspor'da görev almıştı.

21 maçta Antalyaspor'u yöneten Alex, 1.43 maç başına puan ortalaması tutturmuştu.

Brezilyalı teknik direktör, Akdeniz temsilcisinde 18'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 21 maçta görev yaptı. Antalyaspor bu maçlarda 9 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.