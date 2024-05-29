Alex'e Antalya'da coşkulu karşılama

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, imza için dün akşam Antalya'ya geldi. Antalyasporlu taraftarlar Alex'i coşkuyla karşıladı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un gelecek sezon teknik direktörlüğünü yapacak olan Alex de Souza, dün akşam havalimanında coşkuyla karşılandı. Alex, "En büyük Antalyaspor" sözleriyle taraftarların sevgisine karşılık verdi.

Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Alex de Souza, "Öncelikle geldiğiniz için, beni burada karşıladığınız için teşekkür ederim. Türkiye'ye bir kez daha geldiğim için çok mutluyum. Bundan sonra önümüzdeki çalışmalara bakacağız ve takımla iyi şeyler yapmaya çalışacağız. En büyük Antalyaspor" dedi.

Kalabalık taraftar grubu tarafından coşkuyla karşılanan Alex de Souza, konaklamak için kalacağı otele hareket etti.

Alex'in yarın (30 Mayıs) günü kırmızı-beyazlı kulüp ile sözleşme imzalaması bekleniyor.