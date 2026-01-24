Alex Honnold, 508 metrelik Taipei 101’e ip olmadan tırmanacak

Alex Honnold, son üç aydır bu an için hazırlanıyor: İp ya da emniyet ekipmanı olmadan, yani free solo tarzında, Asya’nın en yüksek gökdelenlerinden biri olan Taipei 101’i tırmanmak.

On yılı aşkın süre önce filizlenen bu hedef artık gerçekleşmeye çok yakın.

Tırmanış, Netflix’in canlı spor yayıncılığına yönelik son hamlesi olan Skyscraper Live kapsamında dünya genelinde canlı yayınlanacak. 2019 yapımı Oscar ödüllü Free Solo belgeseliyle tanınan Honnold, Taipei 101’e tırmanmanın, daha önce yaptığı tırmanışlardan farklı hissettirmeyeceğini söyledi.

"HATA PAYI YOK"

Yosemite’deki El Capitan’a tırmandığı anlar nefes kesici olarak tanımlanan Honnold, Climbing Gold adlı podcast’inde şunları söyledi:

“Binanın tabanına geliyorsun, yapıya adım atıyorsun ve zirveye kadar tırmanıyorsun. İp yok. Ekipman yok. Hata payı yok.”

Yaklaşık iki saat sürmesi beklenen etkinlik, Taipei’de cumartesi günü yerel saatle 09.00’da (ABD’de cuma 20.00 ET) başlayacak. Etkinlik, şimdiden hem büyük bir heyecan hem de ciddi eleştiriler yaratmış durumda.

ABD’de canlı yayınlanan tehlikeli gösterilerin uzun bir geçmişi var. 1970’lerde Evel Knievel’in motosiklet atlayışlarından, Red Bull’un modern rekor denemelerine kadar pek çok örnek bulunuyor. Netflix, Honnold’la yeni bir sayfa açmıyor ancak Apple, Amazon Prime ve Alphabet’in YouTube’u gibi devlerin arasına katılarak canlı spor yayıncılığına yatırımını sürdürüyor.

Netflix geçen yıl Noel Günü NFL maçlarını ve Jake Paul-Anthony Joshua boks karşılaşmasını yayımlamıştı. Ayrıca MLB Home Run Derby ve 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın yayın haklarını da elinde bulunduruyor.

ABD spor medyası üzerine uzun yıllardır çalışan gazeteci Richard Deitsch, Netflix’in stratejisini şöyle özetliyor:

“Netflix sporu bir ‘olay’a dönüştürüyor. Büyük liglerin sürekli maç takvimleri yerine tek seferlik, yüksek ilgi çeken organizasyonları tercih ediyorlar.”

"SPOR OLMAYAN BİR İÇERİK"

Deitsch’e göre Skyscraper Live, “sporla ilişkili ama tam anlamıyla spor olmayan” bir içerik. Amaç, izleyiciyi Netflix’in genel içerik havuzuna çekmek.

“Spor izleyici getirir. Canlı izlemek zorundasınız,” diyor Deitsch.

Buna karşın Deitsch, yayıncıların etik bir sorumluluğu olduğunu da vurguluyor:

“İzleyiciye karşı dürüst olmak zorundalar. Riskler neler, bunları açıkça söylemeliler. Bunun yüzde 100 güvenli olmadığını bilmek izleyicinin hakkı.”

Netflix riskleri açıklıyor, ancak aynı zamanda bu riskleri pazarlıyor da. Kripto tabanlı tahmin platformu Polymarket’te binlerce kişi Honnold’un tırmanışı tamamlayıp tamamlayamayacağı ve süresine dair bahis oynuyor. Mevcut oranlar, tırmanışın yaklaşık 75 dakika süreceğine işaret ediyor.

The Guardian’da yer alan habere göre , izleyici uyarısı içerecek ve 10 saniyelik gecikmeyle ekrana gelecek. Böylece olası bir acil durumda Netflix yayını kesebilecek. Honnold ise tırmanış boyunca kamera ekibi ve yapımcılarla sürekli iletişim halinde olacak.

Netflix, daha önce Honnold’la Arctic Ascent (Grönland) ve The Devil’s Climb (Alaska) gibi projelerde çalışan Plimsoll Productions ve Secret Compass ile birlikte çalışıyor.

Taipei’de sınırlı sayıda izleyici canlı olarak etkinliği izleyebilecek. Yayında ayrıca elit dağcılar, eski bir ESPN sunucusu, bir WWE şampiyonu ve NASA’da mühendislik yapmış bir YouTuber’dan oluşan bir panel de yer alacak.

TEPKİ ÇEKTİ

Son günlerde Honnold, Taipei şehir yönetiminin izniyle, yağmur altında ve ambulans sirenleri eşliğinde, emniyet ipleriyle deneme tırmanışları yaparken görüldü.

1.667 fit (508 metre) yüksekliğindeki bu tırmanışın canlı yayınlanması, özellikle tırmanış camiasında tepki çekti.

Aralarında Wall Street Journal yazarlarının da bulunduğu eleştirmenler, free solo tırmanışlarda yaşanan ölümlere ve Honnold’un bir eş ve baba olmasına dikkat çekerek etkinliği “Tekinsiz ve sorumsuzca” olarak nitelendirdi.