Alex Honnold, Taipei 101’e ipsiz tırmandı

Serbest solo tırmanışlarıyla tanınan ABD’li sporcu Alex Honnold, Tayvan’daki Taipei 101 gökdelenine ip emniyeti olmadan tırmanarak dikkat çeken bir başarıya imza attı.

ABD merkezli yayın platformu Netflix’in canlı olarak yayımladığı tırmanışta Honnold, 508 metre yüksekliğindeki 101 katlı binanın tepesine yaklaşık 1,5 saatte ulaştı.

Tırmanışın ilk bölümünde binanın cam ve çelik konstrüksiyondan oluşan 113 metrelik alt kısmını kenar korkuluklarını kullanarak geçen Honnold, ardından “bambu kutuları” olarak adlandırılan ve eğimi yer yer 7 dereceye ulaşan sekiz bloktan oluşan 274 metrelik bölümü aştı.

EMNİYET OLMADAN TIRMANAN İLK KİŞİ

Son aşamada ise kulenin külah kısmının bulunduğu 121 metrelik bölüme çıkan Honnold, tutunmanın son derece zor olduğu noktalardan ilerleyerek gökdelen direğinin ucuna ulaştı. ABD’li sporcu, tırmanışı binanın tepesinde selfie yaparak tamamladı.

Alex Honnold, Taipei 101’e ip emniyeti olmadan tırmanan ilk sporcu oldu. Fransız tırmanıcı Alain Robert, 2004 yılında aynı binaya ip kullanarak tırmanmıştı.

2017 yılında Yosemite Ulusal Parkı’ndaki El Capitan kaya duvarına yaptığı ipsiz tırmanışla geniş kitlelerin tanıdığı Honnold’ın bu başarısı, Oscar ödüllü Free Solo belgeseline konu olmuştu.