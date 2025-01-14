Alex ile yollar ayrılmıştı: Antalyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor, dün teknik direktör Alex de Souza ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Alex'in yerine getirilen isim ise eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu oldu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Antalyaspor'un Belözoğlu ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığını söyledi.

Antalyaspor'dan dün yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Alex de Souza ve ekibi ile çalıştığı dönemle ilgili karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Alex de Souza'ya teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki teknik adamlık kariyerinde başarılar dileriz" denilmişti.

Brezilyalı teknik direktör, Akdeniz temsilcisinde 18'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 21 maçta görev yaptı. Antalyaspor bu maçlarda 9 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Kırmızı-beyazlılar, 19. hafta maçında dün Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 yenildi.

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Başakşehir ve Fenerbahçe'yi çalıştıran Belözoğlu, son olarak Ankaragücü'nü çalıştırmıştı.