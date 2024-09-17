Alex'li Antalyaspor sahasında güçlü

Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezonki ikinci galibiyet sevincini yine sahasında yaşadı.

Futbolculuk kariyerinin ardından Türkiye'ye teknik direktör dönen Alex'in çalıştırdığı kırmızı-beyazlılar, 2024-25 sezonuna 10 Ağustos'ta iç sahada Göztepe ile yaptığı ve 0-0 berabere biten maçla başladı.

Antalyaspor, ligin ikinci haftasında 18 Ağustos'ta Beşiktaş'a deplasmanda 4-2 yenildi. Akdeniz ekibi, üçüncü haftada 25 Ağustos'ta konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-2 yenerek, bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Akdeniz temsilcisi, ligin dördüncü haftasında 1 Eylül'de RAMS Başakşehir'e dış sahada 5-2 mağlup oldu. Beşinci haftada dün konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1 yenen kırmızı-beyazlılar, bu sezonki ikinci galibiyetini kazanarak puanını 7'ye çıkardı.