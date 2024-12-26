Alex'li Antalyaspor'u ilk yarıda iç saha maçları ayakta tuttu
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Evinde daha etkili performans sergileyen Onvo Antalyaspor, 17. hafta itibarıyla devre arasına girilen Süper Lig'de, ilk yarıda topladığı 21 puanın 16'sını iç sahada hanesine yazdırdı.
Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı. 21 puanla ligin ilk bölümünü 9. basamakta bitiren Akdeniz temsilcisi, 16 puanı sahasındaki maçlarda kazandı.
Bu sezon ligdeki ilk galibiyetini üçüncü haftada Atakaş Hatayspor karşısında 3-2'lik skorla elde eden Antalyaspor, iç saha müsabakalarında Adana Demirspor'u 2-1, Sipay Bodrum FK'yi 3-2, Net Global Sivasspor'u 2-1 ve Bellona Kayserispor'u 2-0 yendi.