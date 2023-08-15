Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş’ta ilk antrenmanına çıktı
Kaynak: İHA
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda 17 Ağustos Perşembe günü Neftçi Bakü ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Siyah-beyazlıların yeni transferi Alex Oxlade-Chamberlain de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Siyah-beyazlılar, Neftçi Bakü PFK maçı hazırlıklarını, yarın saat 19.00’da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı çalışmayla tamamlayıp kampa girecek.
Teknik Direktör Şenol Güneş, antrenman öncesi saat 18.00’de bir basın toplantısı düzenleyecek.