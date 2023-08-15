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Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş’ta ilk antrenmanına çıktı

Ajans Haberleri
  • 15.08.2023 16:09
  • Giriş: 15.08.2023 16:09
  • Güncelleme: 15.08.2023 16:10
Kaynak: İHA
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Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş’ta ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda 17 Ağustos Perşembe günü Neftçi Bakü ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Alex Oxlade-Chamberlain de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Neftçi Bakü PFK maçı hazırlıklarını, yarın saat 19.00’da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı çalışmayla tamamlayıp kampa girecek.

Teknik Direktör Şenol Güneş, antrenman öncesi saat 18.00’de bir basın toplantısı düzenleyecek. 

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