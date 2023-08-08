Alex Oxlade-Chamberlain imza için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın görüştüğü Alex Oxlade-Chamberlain'in, bugün 16.30'da İstanbul'a gelecek. Yönetimle son kez masaya oturacak Chamberlain'in, aksilik çıkmaması durumunda imza atması bekleniyor.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde son aşamaya geldiği Alex Oxlade-Chamberlain'in bugün 16.30'da İstanbul'da olması bekleniyor. Kulüp yönetimiyle son kez görüşecek Chamberlain, bir sorun çıkmaması halinde sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin geçtiğimiz hafta İngiltere’de bizzat görüştüğü Oxlade-Chamberlain, teklifi kabul ettiğini dün bildirdi.

29 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunun Liverpool ile olan sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona erdi.

Geçtiğimiz sezon Liverpool'da 10 maça çıkan Chamberlain, 1 gol kaydetti. Liverpool formasını 6 sezon terleten Chamberlain, Premier Lig'de toplam 10 gol 11 asist ile oynadı.

Ondan önceki 6 sezonda Arsenal'de oynayan Chamberlain, İngiltere Milli Takımı'nda ise 15 resmî maçta 3 gol 4 asist kaydetti.