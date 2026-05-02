Alex Zanardi hayatını kaybetti

Eski Formula 1 pilotu Alessandro Zanardi hayatını kaybetti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, İtalyan sporcunun 1 Mayıs’ta, yakınlarının yanında yaşamını yitirdiği bildirildi. Ölüm nedenine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Zanardi, motor sporları kariyerinin ardından yaşadığı ağır kazaya rağmen spordan kopmayarak farklı bir alanda önemli başarılar elde etmişti.

2001 yılında Almanya’daki Lausitzring pistinde geçirdiği kazada iki bacağını kaybeden İtalyan sporcu, bu sürecin ardından el bisikletine yöneldi.

DÖRT MADALYA KAZANDI

Paralimpik kariyerinde dört altın madalya kazanan Zanardi, aynı zamanda pistlere de geri dönerek tur otomobilleri şampiyonasında mücadele etti. Sporcunun kariyeri, yaşadığı fiziksel zorluklara rağmen sürdürdüğü performansla dikkat çekti.

Formula 1 kariyerinde 1990’lı yıllarda Jordan, Minardi, Lotus ve Williams takımlarında yarışan Zanardi, bir dönem Ralf Schumacher ile takım arkadaşlığı yaptı.

İtalyan sporcu, 2020 yılında Toskana’da el bisikletiyle antrenman yaparken bir kamyonla çarpışarak bir kez daha ağır yaralanmıştı.

YAŞAM MÜCADELESİ

Uzun süren tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Zanardi, yaşam mücadelesiyle spor dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Zanardi’nin ölümünün ardından yaptığı açıklamada, “İtalya büyük bir şampiyonu ve güçlü bir karakteri kaybetti” ifadelerini kullandı.

Motor sporları ve paralimpik branşlarda iz bırakan Zanardi, azmi ve kariyerindeki dönüşümle spor dünyasında hatırlanan isimler arasında yer aldı.