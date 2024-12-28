Alexander-Arnold için Real Madrid iddiası

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden ve Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca, Trent Alexander-Arnold'un Real Madrid ile anlaştığını öne sürdü.

Habere göre 26 yaşındaki İngiliz yıldız, Liverpool ile sözleşme uzatmadı ve Real Madrid'e gitmeyi tercih etti.

Aynı habere göre Arnold, Real Madrid'e gitme kararını Liverpool kulübü yetkililerine de bildirdi.

Liverpool altyapısında yetişen Arnold, şu ana kadar bu kulüp dışında hiçbir yerde forma giymedi.

Öte yandan Dani Carvajal'in sakatlanmasının ardından yeni bir sağ bek arayışında olan Real Madrid'in Arnold ile ilgilendiğine dair haberler çıkmıştı. Sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek olan Arnold, ocak ayından itibaren başka takımlarla görüşme yapma hakkına sahip olacak.

Alexander-Arnold bu sezon şu ana kadar forma giydiği 21 maçta 5 asist kaydetti.

Real Madrid'in sol bek transferi için de Bayern Münih'te forma giyen Alphonso Davies ile görüştüğü iddia ediliyor. Tıpkı Arnold gibi Davies'in sözleşmesi de sezon sonu bitiyor ve henüz kulübüyle sözleşme imzalamadı.

Real Madrid, David Alaba ve Antonio Rüdiger gibi savunma oyuncularını da bu şekilde kadrosuna katmıştı.