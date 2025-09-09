Alexander Djiku'nun yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku, Spartak Moskova'ya transfer oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Alexander Djiku'nun transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder başarılı bir kariyer dileriz" denildi.

Fenerbahçe'nin 2023 yılında 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 38 maçta forma giydi.