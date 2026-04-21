Alexander Sörloth için rekabet kızışıyor: Milan ve Barcelona devrede

Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth için transfer piyasasında hareketlilik artıyor. Bir süredir Fenerbahçe’nin gündeminde yer alan Norveçli golcüye Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin de ilgi gösterdiği öne sürüldü.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan, 30 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine aldı. Ancak İtalyan ekibinin bu transfer için hemen adım atmayı planlamadığı, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılım durumunun belirleyici olacağı ifade edildi.

BARCELONA DA DEVREDE

Sörloth’a ilgi gösteren bir diğer kulübün ise Barcelona olduğu belirtildi. İspanyol basınında çıkan haberlerde, Katalan temsilcisinin hücum hattını güçlendirmek adına Norveçli forveti değerlendirdiği aktarıldı.

Fenerbahçe cephesi ise oyuncuyu gündeminde tutmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde de Sörloth için girişimlerde bulunmuş ancak transferi sonuçlandıramamıştı.

Yeni sezon öncesinde forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’nin, oyuncu için yeniden harekete geçebileceği konuşuluyor.

48 MAÇTA 17 GOL

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 48 resmi maçta görev alan Sörloth, 17 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro olarak gösterilen deneyimli futbolcunun, İspanyol kulübüyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Transfer sürecinin, oyuncuya olan ilginin artmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde daha da netlik kazanması bekleniyor.