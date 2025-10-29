Alexander Sörloth kimdir ve kaç yaşında? Kariyeri ve istatistikleri

Fenerbahçe'nin ara dönemde golcü Alexander Sörloth ile ilgilendiği haberlere yansıdı. Peki Alexander Sörloth kimdir? Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla gol kralı olan Alexander Sörloth şu anda kaç yaşında ve hangi takımda forma giyiyor. Sörloth'un sözleşmesi ne zaman bitiyor? Tüm detaylar şöyle:

SÖRLOTH KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

5 Aralık 1995 tarihinde Norveç’in Trondheim kentinde doğmuş profesyonel bir futbolcudur. 1,95 metre boyundaki güçlü santrafor, sol ayağını etkili şekilde kullanmasıyla tanınır. Norveç Milli Takımı’nda da forma giyen Sörloth, özellikle Türkiye’de Trabzonspor formasıyla gösterdiği olağanüstü performansla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

ALEXANDER SÖRLOTH’UN KARİYER YOLCULUĞU

Profesyonel futbol kariyerine Norveç’te başlayan Sörloth, Avrupa’da gösterdiği performanslarla dikkat çekmiştir. Türkiye’deki çıkışı ise Trabzonspor dönemiyle olmuştur. 2019-2020 sezonunda Süper Lig’de sergilediği performans, onun adını sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da duyurmuştur.

Trabzonspor Dönemi: Gol Krallığı ve Rekorlar

2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla sahaya çıkan Alexander Sörloth, adeta gol makinesine dönüşmüştür. O sezonki performansı şu şekildeydi:

Turnuva Maç Gol Asist Süper Lig 34 24 9 Türkiye Kupası 7 7 1 UEFA Avrupa Ligi 4 2 –

Bu etkileyici istatistiklerle 2019-2020 Süper Lig gol kralı unvanını kazanan Sörloth, Trabzonspor tarihine geçti. Özellikle bitiriciliği, fiziksel üstünlüğü ve hava toplarındaki hakimiyetiyle öne çıktı.

ATLÉTİCO MADRİD’E TRANSFERİ

3 Ağustos 2024 tarihinde Atlético Madrid ile sözleşme imzalayan Alexander Sörloth, İspanya La Liga’da da kendini kanıtlama fırsatı buldu. Yeni kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar geçerlidir. Transferi, Norveçli oyuncunun Avrupa’da yükselen kariyerinin bir devamı niteliğinde olmuştur.

Güncel Bilgiler

Doğum tarihi: 5 Aralık 1995 (29 yaşında)

Doğum yeri: Trondheim, Norveç

Uyruk: Norveç

Boy: 1,95 m

Mevki: Santrafor

Ayak: Sol

Güncel kulüp: Atlético Madrid

Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2028

Güncel piyasa değeri: 25 Milyon Euro

OYUN STİLİ VE GÜÇLÜ YÖNLERİ

Sörloth, klasik bir pivot santraforun modern versiyonu olarak tanımlanabilir. 1,95 metrelik boyu sayesinde hava toplarında büyük üstünlük kurar. Aynı zamanda topu sırtında tutma, takım arkadaşlarına alan açma ve etkili sol ayağıyla bitiricilik konularında oldukça başarılıdır. Özellikle hızlı hücumlarda yaptığı doğru koşular, onu rakip savunmalar için tehlikeli bir oyuncu haline getirir.

Norveç Milli Takımı’ndaki Rolü

Alexander Sörloth, Norveç Milli Takımı’nın en önemli hücum oyuncularından biridir. Erling Haaland ile birlikte oynadığı dönemlerde etkili bir ikili oluşturmuş ve ülkesinin gol yollarında önemli katkılar sunmuştur.

ALEXANDER SÖRLOTH’UN KARİYERİNDE ÖNE ÇIKAN BAŞARILAR

2019-2020 Süper Lig Gol Krallığı

Trabzonspor formasıyla Türkiye Kupası finaline yükselme

Norveç Milli Takımı’nda düzenli forma giyme

Atlético Madrid transferi ile Avrupa’da üst düzey ligde oynama fırsatı

SÖRLOTH HAKKINDA EN ÇOK MERAK EDİLENLER

Alexander Sörloth hangi takımda oynuyor?

Alexander Sörloth, 2024-2025 sezonu itibarıyla Atlético Madrid forması giymektedir.

Alexander Sörloth’un yaşı kaç?

5 Aralık 1995 doğumlu olan futbolcu 29 yaşındadır.

Sörloth’un piyasa değeri ne kadar?

Güncel piyasa değeri yaklaşık 25 milyon Euro’dur.

Trabzonspor’daki performansı nasıldı?

2019-2020 sezonunda 34 lig maçında 24 gol ve 9 asist yaparak Süper Lig’in gol kralı olmuştur.

Alexander Sörloth hangi ayağını kullanıyor?

Norveçli futbolcu sol ayağını kullanmaktadır.

Alexander Sörloth, güçlü fiziği, teknik becerisi ve disiplinli oyun anlayışıyla Avrupa’nın dikkat çeken santraforlarından biri haline gelmiştir. Trabzonspor’daki unutulmaz sezonu, onun kariyerinin dönüm noktası olmuş ve Atlético Madrid’e uzanan yolu açmıştır. Bugün hem Norveç Milli Takımı’nda hem de La Liga’da istikrarlı performansını sürdürmektedir.