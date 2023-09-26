Alexander Zverev, Chengdu Açık'ta kupaya uzandı

Alman tenisçi Alexander Zverev, Chengdu Açık turnuvasında kupanın sahibi oldu.

Çin'in Chengdu kentinin ev sahipliği yaptığı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 serisi turnuvasının tek erkekler finalinde, 1 numaralı seribaşı Zverev ile Rus Roman Safiullin karşılaştı.

Zverev, 2 saat 56 dakika süren mücadelede rakibini 6-7, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek bu sezon ikinci turnuva zaferini yaşadı.

Sert kort turnuvalarında 2021'den sonra ilk kupasına ulaşan 26 yaşındaki tenisçi, ATP Turu seviyesi organizasyonlarda ise 21. kez zirveye adını yazdırdı.