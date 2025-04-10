Alexander’ın 42 sayısı galibiyet getirdi

Spor Servisi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander'ın etkili performansıyla konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 136-120 mağlup etti.

Thunder'ın, evi Paycom Center'da Lakers'ı 16 sayı farkla yendiği müsabakada Shai Gilgeous-Alexander, 42 sayı, 6 asist ve 6 ribauntla oynadı.

Ev sahibi ekipte Jalen Williams da takımının galibiyetine 26 sayılık katkı yaptı. Dördüncü çeyrekte ikinci teknik faulünü alarak oyundan ihraç edilen Lakers'ın yıldızlarından Luka Doncic, 23 sayı kaydetti. Konuk takımın bir diğer yıldızı LeBron James 28 sayı atarken Austin Reaves de rakip potaya 24 sayı bıraktı.