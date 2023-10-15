Alexey Lutsenko: Genel klasmanda yarışı kazandığım için çok mutluyum

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) genel klasman şampiyonluğunu alan Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko, elde ettiği zaferden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin 8. ve son gününde 130,5 kilometrelik İstanbul-Sultanahmet etabı yapıldı.

Dünyanın önemli sporcularının katıldığı TUR 2023'te genel klasman şampiyonluğuna ulaşan Lutsenko, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lutsenko, 2018'de genel klasman zaferini kıl payı kaçırdığını belirterek, "TUR'a en son geldiğimde güzel bir etap galibiyeti almıştım. Ancak genel klasmanı o kadar az bir farkla kaçırmıştım ki onu yeniden kazanmak için yeniden gelmek zorunda kaldım. Büyük bir motivasyon ve harika bir ekiple geldim. Neredeyse her etapta podyumda yer aldık. Bu çok şey demek. Genel klasmanda yarışı kazandığım için çok mutluyum." diye konuştu.