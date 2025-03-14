Aleyna Çakır davasında tanık yeniden dinlenecek

BirGün Kadın Kolektifi

Aleyna Çakır davasında 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya başka dosyadan hükümlü ve tutuklu Ümitcan Uygun ile taraf avukatları ve maktul Sema Esen’in ailesi katıldı.

Sanık, tanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Sema Esen’in hayatını kaybettiği dairede tekrardan keşif yapılmasının reddine karar verdi. Müşteki avukatlarının yeni tanık dinlenmesi talebini kabul eden mahkeme heyeti, Ümit Uygun’un 17. Asliye Ceza Mahkemesinde ki dosyasını dava dosyasına eklenmesini istedi.

Sema Esen’e karşı herhangi bir şiddet uygulamadığını iddia eden Uygun, "Bir kere videodaki olay yaşandı, sözlü tartışmalar olmuştur ancak fiziksel bir şiddet uygulamadım. Sema’nın vücudunda ki morluklarla bir alakam yoktur. Beraatimi talep ediyorum" beyanına yer verdi.

Esen’in annesi Hatun Esen ise kızını elleriyle yıkadığını söyleyerek, "Yavrumun her yeri mosmordu, yavrum toprakta çürüyor. O da hapiste çürüsün. Ben sonuna kadar davaya katılmak istiyorum" ifadelerinde bulundu.

Ayrıca olayın yaşandığı mesken yakınında bulunan binaların kamera kayıt görüntülerinin dava dosyasına kazandırılmasını reddeden mahkeme bir sonraki duruşmayı 23 Mayıs’a erteledi.