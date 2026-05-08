Aleyna Çakır'ın ölümü: Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu

Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada yargılanan sanık Ümitcan Uygun hakkında "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istendi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Başka bir davada tutuklu yargılanan sanık Uygun ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderildiğini hatırlatarak savcıya söz verdi.

Cumhuriyet savcısı, sanık Ümitcan Uygun'un "intihara teşvik etme" ve "eziyet etme" suçlarından 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar cezalandırılmasını istedi.

UYGUN'UN AVUKATI SÜRE İSTEDİ

Mütalaanın ardından söz verilen Uygun, kendisi hakkında medyada algı oluşturulduğunu öne sürdü. Uygun, savcılık mütalaasını kabul etmediğini söyledi.

Sanık avukatı da esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma için süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, bir sonraki celse sanığın duruşma salonunda hazır edilmesine ve sanık avukatının ek süre talebinin kabulüne karar verdi.

Duruşma 22 Eylül'e ertelendi.

ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜ

Aleyna Çakır adı ile bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde ölü olarak bulunmuştu. Baş şüpheli olan ve sevgilisi olduğu öne sürülen Ümitcan Uygun'un, Aleyna Çakır'a şiddet uyguladıktan sonra bayıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması tepki toplamıştı.



Geçtiğimiz 2021 yılının ocak ayında Uygun'un, arkadaşıyla uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşılmasının ardından Uygun tutuklanmıştı.



Hakkında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme' suçundan 10 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan Ümitcan Uygun 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.

Hazırlanan iddianamede, Esen'in ölümüne ilişkin sanık Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından cezalandırılması isteniyor.