Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü: Mahkemeden mütalaa kararı

Ankara'da "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in 2020 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin dava, mütalaanın hazırlanmasına karar verilerek 8 Mayıs’a erteledi.

Sanık Ümitcan Uygun’un ''intihara teşvik etme'', ''intihar kararını kuvvetlendirme'' ile ''eziyet etme'' suçlamalarından 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmaya Sema Esen’in ağabeyi Himmet Esen ile taraf avukatları katıldı. Öte yandan, kadın örgütleri de duruşmada izleyici olarak yerini aldı.

Cezaevinde tutuklu olan ve SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan sanık Uygun, daha önceki duruşmalardaki savunmalarını tekrarladı. Sanık avukatı da dosyadaki eksikliklerin giderilmesini istedi.

"TANIKLAR DİNLENMESİN" TALEBİ

Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım ise söz alarak, "5 celsedir tanıkların gelmesini bekliyoruz. Aralarında dosyaya etkisi bulunmayacak sanıklar var. Etkisi bulunan sanıkların da savcılık aşamasında zaten ifadesi alınmıştı. Bu aşamada tanıkların dinlenilmesinin dosyaya katkı sunmayacağı için tanıkların dinlenmesinden vazgeçilmesini talep ediyoruz" beyanında bulundu.

SONRAKİ DURUŞMA 8 MAYIS'A ERTELENDİ

Mahkeme, tanıklar hakkında zorla getirme kararı vererek bir sonraki duruşmada mütalaanın hazırlanmasına hükmetti ve duruşmayı 8 Mayıs saat 10.00'a erteledi.