Aleyna Tilki'nin avukatından 'uyuşturucu testi' açıklaması

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) saç ve kan örneği alınan Aleyna Tilki'nin test sonucunun pozitif çıktığı belirlendi.

Test sonucunun ardından Aleyna Tilki'nin avukatı Adem Uğur Kızıldere açıklama yaptı.

Kızıldere, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Müvekkilim Aleyna Tilki hakkında basında çıkan haberlerle ilgili, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapmak gereği doğmuştur" dedi.

Avukat Kızıldere, şunları söyledi: "Öncelikle belirtmek gerekir ki, müvekkilimin kan örneği testinde herhangi bir maddeye rastlanmamıştır. Saç örneğinde tespit edildiği belirtilen madde, herhangi bir kimyasal madde olmayıp, dumanla ilişkili bir maddedir. Müvekkilimin, yakın zamanda bu maddenin serbestçe tüketildiği bir ülkede bulunması nedeniyle kamusal alanda soluma ve saça sinme şeklinde pasif maruziyete uğradığı kanaatindeyiz."

Kızıldere, açıklamasını, "Bu sebeplerle yasal sürecin sonuçlanmasının beklenmesini ve yapılan haber ya da yorumlarda masumiyet karinesine hassasiyet gösterilmesini önemle rica ederiz" ifadelerini sonlandırdı.