ALF'in çocuk yıldızı Benji Gregory arabasında ölü bulundu

ALF adlı komedi dizisindeki rolüyle tanınan eski çocuk yıldız Benji Gregory arabasında ölü bulundu.

NBC'nin 1980'lerde yayınlanan ikonik komedi dizisi ALF'te Brian Tanner karakterini canlandıran oyuncu Benji Gregory, 13 Haziran'da Peoria'daki bir Chase Bank otoparkında hizmet köpeği Hans'la birlikte arabasında ölü bulundu.

Deadline'ın haberine göre; Maricopa İlçesi Tıbbi Muayene ofisi ölümü doğruladı. Ancak oyuncunun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Gregory'nin kız kardeşi Rebecca, TMZ'ye yaptığı açıklamada, Gregory'nin depresyon ile bipolar bozukluktan muzdarip olduğunu ve "onu genellikle günlerce uyanık tutan" bir uyku bozukluğu yaşadığını söyledi. Oyuncunun yakınları ise Gregory'nin 12 Haziran'da kalan çekleri yatırmak için bankaya gittiğinde arabasında uyuyakaldığını ve araçtaki sıcak çarpması sonucu öldüğünü düşünüyor.

Gregory, 1986-90 yılları arasında yayınlanan ALF'in 100'den fazla bölümünde Brian Tanner'ı canlandırdı.

ALF, uzay gemisini Tanners'ın garajına düşüren Melmac gezegeninden gelen tüylü bir uzaylının dünyevi maceralarını konu alıyordu.