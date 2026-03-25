Alfa Yayın Grubu’nda çalışma koşulları krizi: Su baskını ve tavan çökmesine rağmen 'çalışın' iddiası

Alfa Yayın Grubu bünyesinde bulunan Everest Yayınevi çalışanlarının ofiste yaşanan su baskını, tavan çökmesi gibi kötü çalışma koşullarına rağmen işten çıkarılma tehdidiyle çalıştırılmak zorunda bırakıldığı belirtildi.

Yayınevi Emekçileri Platformu, Alfa Yayın Grubu'ndaki çalışanların koşullarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, grubun bünyesinde bulunan Everest, Kapı, Artemis, Büyülü Fener, Mona yayınevlerinde su baskını yaşandığı belirtildi.

"İŞTEN ÇIKARMA"TEHDİDİ

Su baskını nedeniyle ofisin kullanılamaz hale geldiği belirtilen açıklamada, "Yayınevi emekçileri yayınevi patronları tarafından canları hiçe sayılarak hiçbir çalışma emniyeti olmayan "tavanı çökmüş”, yangın tehlikesi bulunan ofiste çalışmaya zorlanmış, yayınevi emekçileri ise işten çıkarılmakla tehdit edilmiştir" denildi.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi talep edilen açıklamada, "İşyerinde insani koşullar sağlanana kadar evden çalışma düzeni sürdürülmelidir. Yayınevi Emekçileri Platformu olarak yayınevlerinde insani çalışma koşulları sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm yayınevi çalışanlarını ve okurlarımızı bu duruma ses vermeye, dayanışmaya çağırıyoruz. Yayınevi emekçileri yalnız değildir" ifadelerine yer verildi.

KOORDİNATÖR YAYINEVİYLE YOLLARINI AYIRDI

Everest Yayınları Koordinatörü Sonat Yurtçu'da sosyal medya hesabından yaptıpı açıklamada, çalışma koşullarının elverişsiz olması nedeniyle ofisten çalışmayı reddettiğini belirtti.

Kötü çalışma koşulları ve pencerelerin olmaması nedeniyle yayın yönetmeni ofisindeki penceyi açtığı gerekçesiyle işten çıkarılmakla tehdit edildiğini ifade eden Yurtçu, Everest Yayınları Genel Müdürü Vedat Bayrak'ın kendisine "yolları ayıralım" dediğini aktardı.

Yurtçu, yayıneviyle yollarını ayırdı.

YAYINEVİ SAHİBİNDEN 'TEMKİNLİ' YANIT

Yaşananların ardından Vedat Bayrak, Evrensel'in sorularını yanıtladı. Bayrak, kötü çalışma koşullarına ilişkin soruya temkinli bir yanıt verdi.

Bayrak, çalışma koşullarının iddia edildiği ölçüde kötü olmadığını savundu.

Çalışanların sağlığını riske atacak bir durumun söz konusu olması halinde kimsenin binada çalışamayacağını belirten Bayrak, hasarın bugün giderildiğini söyledi.

Bayrak, "Eğer koşullar bu kadar ağır olsaydı şu anda herkes binada çalışıyor olmazdı" dedi. İlk gün ofiste kimsenin bulunmadığını ifade eden Bayrak, çalışanların sağlıksız koşullarda çalışmaya zorlandığı iddiasını reddetti.

"OLAY AKTARILANDAN FARKLI"

Yurtçu’nun "ikinci gün tekrar işe çağrılma" iddiasına ilişkin ise net bir beyanda bulunmayan Bayrak, bu konuda ayrıntılı yorum yapmaktan kaçındı.

Yurtçu'nun pencere açılması nedeniyle tehdit iddiasına ilişkin soruya da yanıt veren Bayrak, olayın aktarılandan farklı bir bağlamda gerçekleştiğini belirtti. "Olayın boyutu farklı. Koordinatör olarak sorunları çözmesi beklenirdi" diyen Bayrak, iddia edildiği şekilde bir ifade kullanıldığını kesin olarak doğrulamadı.

Genel Müdür, konuyla ilgili daha kapsamlı bir açıklamanın daha sonra yazılı olarak yapılabileceğini de sözlerine ekledi.