Alg patlaması İznik Gölü'nü turkuaza boyadı

İznik Gölü alg patlamasıyla turkuaz görünüme kavuştu. Turkuaza boyanan göl, dronla görüntülendi.

Alg patlaması nedeniyle turkuaz görünüme kavuşan Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından Bursa'daki İznik Gölü, dronla görüntülendi.

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü'nün rengi turkuaza döndü.

Mevsimsel sıcaklığa bağlı gölün dip kısmında yeteri kadar oksijen bulunmaması nedeniyle buradaki alg tabakasının su yüzeyine çıkmasıyla oluştuğu belirtilen turkuaz rengi görmek için yurttaşlar da göl kenarına geldi.

Bu arada yüzeyinde oluşan turkuaz rengiyle İznik Gölü, dronla da görüntülendi.