ALG Spor ilk yarıyı lider tamamlamak istiyor

Kadın Futbol Süper Ligi'nin şampiyon ekiplerinden ALG Spor, ligin geride kalan 10 haftasında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak hanesine 23 puan yazdırdı.

Puan cetvelinde 3. sırada bulunan Gaziantep temsilcisi, ilk yarıda biri lider Fenerbahçe Petrol Ofisi'yle olmak üzere yapacağı 3 karşılaşmayı kazanıp liderlik koltuğuna oturmanın planlarını yapıyor.

Takımın teknik direktörü Hilmi Bugüner, AA muhabirine, bu sezon ligin oldukça zor geçtiğini, takımların birbirine denk olduğunu söyledi.

Yeni bir takım olduklarını ve ilk haftalarda bunun zorluklarını yaşadıklarını belirten Bugüner, takımın mücadelesinden ve performansından memnun olduğunu aktardı.

ALG Spor'un her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım olduğunu anlatan Bugüner, şöyle devam etti:

"Bu sene de aynı hedefle ilerliyoruz. Şu an ikinci sıradaki takımla 2, liderle ise aramızda 4 puan fark var. Özellikle önümüzdeki üç maçı kazandığımızda lider olma ihtimalimiz var. Çünkü onların da zorlu maçları var. Son iki haftada şampiyonluğa aday takımlarla oynayacağız. Bizim bundan sonra alacağımız puanlar sıralamayı belirleyecek."

Kadın futbolu kültürünün Türkiye'de her geçen gün daha da geliştiğine dikkati çeken Bugüner, şunları kaydetti:

"Lig zorlaşıyor. Çünkü diğer takımlar da büyük camiaların takımları da bu işe kafa yormaya başladı. Anadolu'nun diğer takımları da yabancı sayılarının artmasıyla biraz dengeyi oluşturmaya başladı. Gerçekten eskisi gibi 7-0, 11-0 gibi sonuçlar ortaya çıkmıyor. Takımlar artık denk, bu da Türkiye'deki kadın futbolunun gelişimini gösteriyor. Eskiden iki grup halinde oynanıyordu ve maçlar biraz rahat geçiyordu ama şimdi normal iddiası olmayan takım gidip İstanbul'da şampiyonluğa oynayan takıma karşı eksik kalmasına rağmen puan alabiliyor. Dolayısıyla çok zor bir lig."