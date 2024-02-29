ALG Spor, şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden ALG Spor, şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin önceki sezon şampiyonu ALG Spor, şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda lider Galatasaray'ın 12 puan gerisinde kaldı.

Lige teknik direktör Kenan Öztürk ile başlayan ancak puan kayıplarının ardından Öztürk ile yolları ayıran sarı-grili ekip, takımın başına Ayhan Tepe'yi getirdi.

Ligde kalan 9 maçı da kazanıp zirve yarışını sürdürmenin hesaplarını yapan Gaziantep temsilcisi, rakiplerinin de puan kaybetmesini bekleyecek.

Teknik direktör Ayhan Tepe, matematiksel olarak şampiyonluk şanslarının devam ettiğini söyledi.