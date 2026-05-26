Algı mühendisliğinde vites atladılar

ORC Araştırma, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararıyla eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "tedbiren" göreve getirilmesinin ardından anket yaptı. Ankette, katılımcılara genel seçim olsa hangi partiye oy verecekleri, CHP'lilere butlan kararı sonrası oy verecekleri partinin değişip değişmeyeceği ve Özgür Özel'in yol haritasının ne olması gerektiği soruldu.

Buna göre Mevcut seçmenin yüzde 84,3'ü CHP'ye oy vermeye devam edeceğini söyledi. Özel için "parti içinde mücadeleye devam" vurgusu öne çıktı.

ORC’nin “butlan sonrası” söz konusu anketi tartışma yarattı. Veri analisti Murat Kızılboğa, sonuçların “algı mühendisliği” içerdiğini savunarak, “Görsel illüzyonlar ve tersten kurgulanmış soru kalıplarıyla kamuoyu araştırması değil, ancak pazar sineması yapılır” dedi.

Ankette, istinaf mahkemesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı davasında "mutlak butlan" kararı vermesi ile kurultay seçiminde kaybettiği genel başkanlık görevine mahkeme kararıyla dönebilen Kılıçdaroğlu soruldu.

EKSİLEN OYLAR SANDIK BAŞINDA BUHARLAŞTI

Veri Analisti Murat Kızılboğa şunları söyledi:

“ORC Araştırma’nın Butlan Sonrası adını verdiği bu pazar analizi, veri biliminden ziyade üstün bir illüzyon ve temenni mühendisliği içeriyor.

YRP ile logo benzerliği taşıyan BBP’ye yüzde 3,3 yazılıp, fark edilmesin diye logonun mikroskobik boyutlarda grafiğe iliştirilmesi göz yaşartıcı bir tasarım dehası.

Sağ bloktaki irili ufaklı tüm partiler (A-Parti, YRP, Saadet, BBP, MHP) toplamda %17’ye yakın oy toplarken, AK Parti’nin %32,4’te kalması seçmen geçişkenliği matematiğine değil, ancak kuantum fiziğine örnek olabilir.

CHP’ye oy kaybettirilirken, en çok geçirgenlik yaşadığı DEM, TİP, Zafer veya İYİ Parti’de yaprağın bile kımıldamaması şahane. Eksilen oylar muhtemelen sandık başında buharlaştı. Kılıçdaroğlu’nun dönüşü varsayımı üzerinden "Özgür Özel ne yapmalı?" diye sormak muazzam bir mantık sıçraması. Teknik olarak sormanız gereken, olası bir ayrışmada seçmenin "Kılıçdaroğlu CHP'sini mi yoksa Özgür Özel'in Yeni-CHP'sini mi" seçeceğidir. Görsel illüzyonlar ve tersten kurgulanmış soru kalıplarıyla kamuoyu araştırması değil, ancak pazar sineması yapılır. Algı mühendisliğinde bugün de vites artırılmış.”