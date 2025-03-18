Ali Alfatlı hayatını kaybetti

Ali Alfatlı, hayatını kaybetti. Manisa Akhisar doğumlu olan Alfatlı, bir süredir İzmir’de tedavi görüyordu. Alfatlı’nın cenazesi memleketi Akhisar’da toprağa verilecek.

Alfatlı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1976 yılında mezun oldu. Öğrencilik yıllarında Devrimci Gençlik (DEV-GENÇ) üyesi olan Alfatlı, 1971-1973 yılları arasında Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) içinde yer aldı.

Denizlerin idamının ardından 1972 yılında yapılan bir eylem nedeniyle beş ay tutuklu kaldı. Daha sonra Ankara Demokratik Yüksek Öğrenci Derneği (ADYÖD) yapılanmasında gençlik faaliyetleri yürüttü.

1975 yılından itibaren Devrimci Yol hareketi önemli sorumluluklar üstlenen Alfatlı, 1981-1991 arasında Devrimci Yol davasından önce idama ardından müebbet hapis cezasına mahkûm edildi ve 11 yıl cezaevinde kaldı.