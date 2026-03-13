Ali Babacan: "Belediyelere operasyonlar usulen siyasi ama esasen konuyu bilmiyoruz"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir programı kapsamında Tarihi Havagazı Fabrikası’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Babacan'ın, belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili yaptığı değerlendirmede kullandığı ifadeler dikkat çekti.

"USULEN SİYASİ ANCAK..."

Babacan, operasyonların yöntemine ilişkin eleştiriler yöneltirken, suçlamaların içeriğine ilişkin ise kesin bir değerlendirme yapamayacağını söyledi. “Belediyelere yapılan operasyonları usul olarak değerlendirdiğimizde siyasi olduğunu görüyoruz. Ancak esasi olarak konuyu bilmiyoruz” diyen Babacan, şu ifadeleri kullandı:

“İşini düzgün yapanlar vardır ancak kötü işlere bulaşan da vardır. Bu durum açıklığa kavuşturulmalı. İddianameler hazırlanıyor, yayınlandığında hukukçu ve hesap bilen arkadaşlarımız bakıyor. Her ne kadar usul açısından yanlış görsek de esası konusunda, ‘Belediye başkanları yüzde 100 suçsuzdur’ diyemeyiz. Çünkü bilmiyoruz. Belediyeler şeffaf çalışmalı, her zaman hesap vermeli.”

“İTTİFAKI CHP KAPATTI”

Babacan toplantıda seçimlerde ittifak kurulup kurulmayacağına ilişkin soruya da yanıt verdi. “CHP, partilere ittifakı kendisi kapattı. Bir gün eski modele dönmek isterlerse kendi verecekleri karardır” diyen Babacan, partilerinin iki kutuplu siyaset dışında bir seçenek oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Babacan ayrıca uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde İsrail’in başlattığını ve ABD’nin katıldığını söylediği İran’a yönelik operasyonu eleştirerek Türkiye’nin diplomasi yolunu savunması gerektiğini ifade etti.