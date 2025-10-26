Ali Babacan'dan AKP ile ittifak sorusuna yanıt

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKİT TV’de yayınlanan Muharrem Coşkun'un sunduğu "Kırmızı Masa" programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan ve soruları yanıtlayan Ali Babacan'ın, partisinin AKP ile ittifak yapıp yapmayacağına ilişkin soruya verdiği cevap dikkat çekti.

Soruyu CHP ile 2023 seçimlerinde yaptıkları ittifak üzerinden yanıtlayan Babacan “Benim Tayyip Bey’e ne bir kırgınlığım var ne bir kızgınlığım var. Tayyip Bey’in memleket sevgisinden de Allah’a inancından da asla şüphe duymam. Bizim anlaşamadığımız nokta bu ülkenin nasıl yönetileceği. Benim ayrılma sebebim de bu. Ayrılmamla ilgili kök sebepler orada duruyor. Bu büyük ülke nasıl yönetilecek ki bir zamanlar olduğu gibi dünyanın bir başarı hikayesi olalım” ifadelerini kullandı.

Babacan, "Şimdi CHP'yle bile oturmuşuz, çalışmışız, her şeyi yapmışız. Tabii ki kategorik bir şeyimiz olmaz ama şu yanlış anlaşılmasın yani; ben bugün itibarıyla, Tayyip Bey'de de AK Parti'nin yönetim kadrosunda da bir değişim iradesi görmüyorum. Bazı şeyler eksik, bazı şeyler yanlış. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Kaç kere açıklama yaptılar, 'Başkanlık sistemini daha da takviye edeceğiz' diyorlar değil mi? Biz neyi, nasıl görüşebiliriz ki? Biz mutlaka yetkinin paylaşıldığı, yayıldığı, her zaman için hesap verebilirliğin olduğu, TBMM'nin denetim fonksiyonunda çalıştırılacağı, yani herkesin hesap vermeye hazır olacağı bir yönetim modelinden bahsediyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 1 Ekim Meclis açılış resepsiyonu sırasında Erdoğan ile verdikleri fotoğraftan dolayı CHP'li isimler tarafından eleştirilmiş, DEVA Partisi'nin AKP ile bir ittifak yapabileceği yönündeki eleştiri ve yorumlara grup toplantısında yanıt vermişti.

Kendilerine gelen davetin "yalnızca resepsiyon için" olduğunu söyleyen Babacan "İçerikli bir sohbet ya da derinlikli bir tartışma olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özel bir diyalog yaşanmadı. Sadece tokalaştık, hal hatır sorduk" demişti.