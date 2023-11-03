Ali Babacan'dan Can Atalay çağrısı: Meclis'te hak ettiği yeri almalı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla milletvekili seçilmesine ve AYM'nin 'hak ihlali' kararı vermesine rağmen cezaevinde tutulan Can Atalay'ın serbest bırakılması ve TBMM'deki yerini alması çağrısında bulundu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medye hesabında yaptığı paylaşımda milletvekili seçilmesine ve AYM'nin 'hak ihlali' kararı vermesine rağmen cezaevinde tutulan Can Atalay'ın durumu hakkında konuştu.

Hukuka uygun şekilde Can Atalay'ın serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan Babacan, şunları söyledi:

"Hukukun olmadığı bir demokrasi, seçilenlerin keyfine göre yönetmesi demektir, vurdumduymazlık demektir. Hukukun olmadığı bir demokrasi, adaletsizlik demektir, yoksulluk demektir, yolsuzluk demektir ve dünyada itibarsızlık demektir. Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bu süreçte dahil olan herkesi derhâl hukuk devletinin gereğini yerine davet ediyorum ve Can Atalay’ın Meclis çatısı altındaki hak etmiş olduğu yerini bir saat dahi kaybetmeden almasını talep ediyorum.”

Bir hukuk devletinde kimse “Ben %52’yi aldım, hukuk tanımam, kafama eseni yaparım” diyemez.



Hukukun olmadığı bir demokrasi; adaletsizliktir, yoksulluktur, yolsuzluktur, itibarsızlıktır.



Sayın Erdoğan'ı ve herkesi derhâl hukuk devletinin gereğini yerine getirmeye davet ediyorum. pic.twitter.com/KyIlaidevK — Ali Babacan (@alibabacan) November 3, 2023

Babacan, ilgili konuşmasını sosyal medya hesaplarından “Bir hukuk devletinde kimse ‘Ben %52’yi aldım, hukuk tanımam, kafama eseni yaparım’ diyemez. Hukukun olmadığı bir demokrasi; adaletsizliktir, yoksulluktur, yolsuzluktur, itibarsızlıktır. Sayın Erdoğan'ı ve herkesi derhâl hukuk devletinin gereğini yerine getirmeye davet ediyorum” notuyla paylaştı.