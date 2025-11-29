Ali Babacan'dan CHP Lideri Özgür Özel'e tebrik mesajı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda bin 333 geçerli oyun tamamını alarak dördüncü kez genel başkan seçilen CHP Lideri Özel'i, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Babacan, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin 39. olağan kurultayında genel başkanlığa yeniden seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyorum" dedi.