Ali Babacan'dan Erdoğan'la poz savunması: "Sadece tokalaştık"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir programda TBMM'nin açılış töreninde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti liderlerinin bir arada verdiği fotoğrafa ilişkin şu açıklamada bulundu.

Babacan bir görüşme olmadığını, sadece tokalaştıklarını savundu. Babacan şunları söyledi:

"BİZE GELEN DAVET YALNIZCA RESEPSİYON İÇİNDİ"

"Bize gelen davet yalnızca resepsiyon içindi. Milletvekillerimizle birlikte salona girdiğimizde kapıya en uzak noktadaydık. Bir süre sonra oturma düzeninde değişiklik yapıldı, bize de sandalye gösterildi. Oradaki isimlerle selamlaştık, hal hatır sorduk. Tam o sırada Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş ayağa kalktı ve bütün genel başkanlara hitap etti. Meclis’te devam eden komisyon çalışmalarına verdiğimiz destek için teşekkürlerini iletti. Demokrasi, milli birlik, kardeşlik gibi konuları ele alan bu komisyonda DEVA Partisi olarak en başından beri varız, katkı sunuyoruz. Ben de bu davetin aslında bu teşekkür için yapıldığını düşündüm.

"SELAMLAŞMA VE TEŞEKKÜR BULUŞMASI ŞEKLİNDEYDİ"

Toplantı çok uzun sürmedi. Belki on beş dakika kadar oturduk. Birkaç genel başkan kısa söz aldı, sonra program sona erdi. İçerikli bir sohbet ya da derinlikli bir tartışma olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özel bir diyalog yaşanmadı. Sadece tokalaştık, hal hatır sorduk. Bunun dışında herhangi bir konuşmamız olmadı. O günün havası daha çok selamlaşma ve teşekkür buluşması şeklindeydi.”