Ali Babacan'dan Lazkiye açıklaması: "Alevi sivilleri hedef alan eylemler kabul edilemez"

Suriye’de son günlerde artan şiddet ile ilgili X hesabından açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Suriye halkının eşit vatandaşlık temelinde barış ve refah içinde birlikte yaşama iradesini sekteye uğratacak her türlü teşebbüs ve faaliyetin karşısındayım" dedi.

Babacan "Lazkiye bölgesinde artan gerilim ve şiddet, ülkedeki tüm farklılıkların bir arada yaşama irade ve çabasına zarar vermektedir. Bölgede özellikle Alevi sivilleri hedef alan eylemler kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Babacan, şunları kaydetti:

"Lazkiye bölgesinde artan gerilim ve şiddet, ülkedeki tüm farklılıkların bir arada yaşama irade ve çabasına zarar vermektedir. Bölgede özellikle Alevi sivilleri hedef alan eylemler kabul edilemez. Suriye’nin ve dolayısıyla bölgemizin istikrarını bozacak bu saldırıları kınıyorum. 10 seneyi aşan kanlı bir iç savaşın ardından, Suriye’deki silahlı grupların ve eski rejim kalıntılarının bertaraf edilmesi sürecinin, intikamcı hislerle değil, insan haklarına saygılı ve hukuk sınırları dâhilinde yürütülmesi Suriye’nin geleceği açısından elzemdir. Geçiş Hükümeti’nin Suriye topraklarının tamamında istikrarı sağlayıcı adımlarına destek verilirken, Suriye’deki tüm grupların endişelerini gidermek ve yeni düzenin tesisinde eşit vatandaş olarak hak ettikleri yeri almalarını sağlamak için gayret göstermek de gerekmektedir."