Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ali Babacan'dan Tuncer Bakırhan'a taziye ziyareti

Ali Babacan, geçtiğimiz ay babasını kaybeden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Siyaset
  • 20.02.2025 16:09
  • Giriş: 20.02.2025 16:09
  • Güncelleme: 20.02.2025 16:15
Kaynak: Haber Merkezi
Ali Babacan'dan Tuncer Bakırhan'a taziye ziyareti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz ay babasını kaybeden Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Meclis'te gerçekleşen taziye ziyaretine iki partiden temsilciler de eşlik etti.

Kanserle mücadele eden Tuncer Bakırhan'ın babası Ali Bakırhan, 18 Ocak'ta Kars'ta yaşamını yitirmişti.

Ahmet Davutoğlundan Tuncer Bakırhana taziye ziyareti
BirGün'e Abone Ol