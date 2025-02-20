Ali Babacan'dan Tuncer Bakırhan'a taziye ziyareti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz ay babasını kaybeden Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Meclis'te gerçekleşen taziye ziyaretine iki partiden temsilciler de eşlik etti.

Kanserle mücadele eden Tuncer Bakırhan'ın babası Ali Bakırhan, 18 Ocak'ta Kars'ta yaşamını yitirmişti.