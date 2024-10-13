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Ali Babacan, DEVA Partisi Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi

DEVA Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nde Ali Babacan Genel Başkanlığa yeniden seçildi.

Güncel
  • 13.10.2024 11:41
  • Giriş: 13.10.2024 11:41
  • Güncelleme: 13.10.2024 11:44
Kaynak: AA
Ali Babacan, DEVA Partisi Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi
Fotoğraf: AA

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nde Babacan Genel Başkanlığa yeniden seçildi

Partinin, Ankara'da bir otelde düzenlenen kongresinde Babacan, genel başkanlık seçimine tek aday olarak girdi.

Geçerli 556 oyun tamamını alan Babacan, yeniden DEVA Partisi Genel Başkanı seçildi.

Kongrede, genel merkez yönetim kurulu ve disiplin kurulu ile ilkeler ve değerler kurulu üyeleri de belirlendi.

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