Ali Babacan: DEVA Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıyım

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Yeniçağ TV’de Orhan Uğuroğlu’nun sunduğu “Kırmızı Koltuk” programına katıldı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, Cumhurbaşkanlığı adaylığı, asgari ücret zammını ve Türkiye ekonomisini değerlendirdi.

ASGARİ ÜCRET YORUMU

Babacan, asgari ücret konusunda, “Bu aralar asgari ücretlerde açık artırma var. Siyasi partilerin açıklamalarına bakın. 28, 30, 35 bin herkes artırıyor. Ben de açık artırmaya gireceksem 50 derim. Ama bu açık artırmayla olacak iş değil. Burada sistem önemlidir. Asgari ücret ve emekli maaşı gerçek enflasyon ve refah payı ile belirlenir. Kural budur. Ama TÜİK enflasyonuyla değil gerçek enflasyonla belirlenmelidir. Önce gerçek enflasyonu açıklayıp herkesin hakkını vermeniz lazım” dedi.

"ADAY OLMAM DOĞAL"

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da konuşan Babacan, şu ifadeleri kullandı:

“Her partinin genel başkanı doğal Cumhurbaşkanı adayıdır. Eğer bir partinin genel başkanı ya ben aday değilim, aday olmam diyorsa o partinin hiçbir iddiası kalmaz. Dolayısıyla DEVA Partisi’nin genel başkanı olarak tabii ki doğal olarak ben partimin Cumhurbaşkanı adayıyım bugün ilan ediyorsunuz. Ben DEVA Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayıyım. Bu gayet doğal bir şey. Ama her parti için bu geçerlidir. Ben doğal olanı söylüyorum. Doğal, doğal olanı bu. Eğer değilse orada bir şey var. Yani bir parti iktidarı gelip ülkeyi idare etmeye talip olmak zorunda mı? Eğer partiyse ve bir iddiası var. O siyasi partinin başka bir amacı yoksa birileri arkadan kumandayla yönetmiyorsa, hani varoluşun başka sebepleri varsa bilmem.