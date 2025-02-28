Ali Babacan, Devlet Bahçeli ile görüştü

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Partiden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi geçekleştirdi. Babacan, Devlet Bahçeli’nin geçirmiş olduğu ameliyat sonrası geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini kendisine iletti. Görüşmede iki lider, Sayın Bahçeli’nin önemli katkılarıyla mümkün hale gelen terör örgütü PKK’nın silah bırakarak, varlığını feshetmesiyle ilgili çağrıya dair görüşlerini de birbirleriyle kısaca paylaştılar."

BAHÇELİ AMELİYAT OLMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şubat ayının başında bir operasyon geçirmişti. 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonunun iyi geçtiği bildirilmişti.



MHP’den konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada, "Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek" denilmişti.

Ameliyatın üzerinden yaklaşık bir ay geçti.