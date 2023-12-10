Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan'ın cenazesi toprağa verildi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın hayatını kaybeden annesi Güner Babacan'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 78 yaşında yaşamını yitiren annesi Güner Babacan'ın cenazesi toprağa verildi.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve dün hayatını kaybeden Babacan için Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına Babacan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ile Cemil Çiçek, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, bazı milletvekilleri, eski bakanlar, siyasetçiler ve DEVA Partililer katıldı.

Güner Babacan'ın cenazesi, daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.