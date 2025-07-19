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Ali Babacan: Murat Çalık tahliye edilmelidir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin olarak, "Sağlık sorunları yaşayan birini inatla cezaevinde tutmak ne vicdana ne hukuka sığar. Murat Çalık tahliye edilmelidir" ifadesini kullandı.

Güncel
  • 19.07.2025 22:59
  • Giriş: 19.07.2025 22:59
  • Güncelleme: 19.07.2025 23:02
Kaynak: ANKA
Ali Babacan: Murat Çalık tahliye edilmelidir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yaptı.

Babacan, "Kanserinin nüksetmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalan Murat Çalık’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık sorunları yaşayan birini inatla cezaevinde tutmak ne vicdana ne hukuka sığar. Murat Çalık tahliye edilmelidir" ifadesini kullandı.

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