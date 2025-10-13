Ali Babacan: Türkiye'de artık suç gizlenmiyor, açık açık pazarlanıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bazı suç örgütlerinin ilan açarak suç işlediğini belirten bir haberi alıntılayarak suç oranlarındaki artışa dikkati çekti.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeler eyer verdi:

"'Hiç 'kiralık katil ilanı' gördünüz mü?' Bu cümle, sadece bir haberin değil; ülkemizde vicdanın, adaletin çöktüğünün ilanı. Kiralık katil, sahte kimlik, uyuşturucu… Hepsi dijital ilan başlıklarına dönüşmüş durumda. Türkiye’de artık suç gizlenmiyor, açık açık pazarlanıyor. İnsan hayatının bir ilan haline gelmesi büyük bir utanç. Devletin görevi; izleyici olmak değil, vatandaşın canını korumak, adaletsizliği durdurmaktır."