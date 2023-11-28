Ali Boltaç, Tarsus Belediye Başkanlığı için adaylığını açıkladı

Mersin Büyükşehir ve Tarsus Belediye Meclis Üyesi Ali Boltaç Tarsus Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını açıkladı. Boltaç, herkesin belediye başkanı olmak için yola çıktığını belirterek liyakatlı kadrolar ile çalışma sözü verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin Büyükşehir ve Tarsus Belediye Meclis Üyesi Ali Boltaç Tarsus Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu.

Aday adaylık açıklamasını gerçekleştiren Ali Boltaç, "Cumhuriyet Halk Partisi benim sol yanım , Tarsus ise benim sağ yanım. Memleketimi ne kadar sevdiğimi iyi bilirsiniz. İşte bu sevgi beni bu noktaya taşıdı. Tarsus'u özlenen günlerine ulaştırmak için yola çıktım. Yıllar önce tarımıyla, sanayisiyle ve turizimiyle ülkemizin gözde kentlerinden biri olan Tarsus'un geldiği nokta çok üzücü. Bir çok fabrikanın bacasının tüttüğü Tarsus'ta o büyük yatırımlar artık yok. Narenciyenin başkenti olmamıza rağmen bir limonata fabrikamız yok. Dinlerin ve medeniyetlerin buluştuğu, kadim bir kent olan Tarsus, turizmden hakettiği hiç birşeyi alamamış durumda. Size söz veriyorum Belediye Başkanı olduğumda Tarsus'u tarımda , sanayide ve turizmde marka kent haline getireceğim. Kentimizde yaşayan binlerce işsiz genç ve orta yaşlı yurttaşlarımızın gelecek kaygısını istihdam yaratarak çözeceğim" dedi.

Ali Boltaç "Bu kentte doğup büyüyüp, ekmeğini yediğim Tarsus'a borcumu ödemek için yola çıktım. Fakat ben tek başıma bir hiçten ibaretim.Bu yol hepimizin yolu olacak ve bu yolu birlikte yürüyeceğiz. Kısmet olur da Belediye Başkanı olduğumda belki de ilk 5 ayı sizlerin hayırlı olsun ziyaretleriyle geçireceğim. Ama sonra ben Belediye Başkanı olarak sizlerin arasında olacağım. Beni ve ekibimi yanıbaşınızda göreceksiniz" şeklinde konuştu.

"HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIM"

Tarsus'a hizmet edeceğini ifade eden Boltaç "Biz bu coğrafyada medeniyetle en erken tanışan toplumuz. İnsanlarımıza nasıl davranmamız gerektiğini biliyoruz. Bugüne kadar kimseyi dini, dili, ırkı,mezhebi ya da meşrebi ile ayırt etmedik. Bizim yetiştiğimiz Tarsus bize bunu emreder, baba ocağımız olan Cumhuriyet Halk Partisi bunu emreder, Liderimiz, Başkomutanımız ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bunu emreder. Kısmet olurda Belediye Başkanı olduğumda bunu göreceksiniz. Ben her canlının sorumluluğunu taşıyan bir belediye başkanı olacağım. Buna huzurlarınızda söz veriyorum" dedi.

Boltaç, konuşmasının sonunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti.

Ali Boltaç konuşmasının ardından aile bireyleri ile kürsüye çıkarak yurttaşları selamladı ve günün anısına hatıra fotoğrafları çektirdi.