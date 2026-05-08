Ali Cabbar Beyoğlu ve Göztepe’de okurlarıyla bir araya gelecek

Sanatçı Ali Cabbar, okurlarıyla iki ayrı söyleşi ve imza gününde bir araya gelmeye hazırlanıyor. ‘Nazım Hikmet’in Yaşamı ve Mücadelesi: Yaşamak Güzel Şey’ ve ‘Aşk Olsun Çocuk’ fotoroman kitapları kapsamında düzenlenecek etkinliklerin ilki 13 Mayıs’ta Beyoğlu’nda, ikincisi ise 15 Mayıs’ta Göztepe’de gerçekleştirilecek.

İlk buluşma, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 17.00’de İstanbul’da Salt Beyoğlu’nun içinde bulunan Robinson Crusoe Kitabevi’nde yapılacak. Söyleşi ve imza gününe Ali Cabbar’ın yanı sıra şair, yazar ve editör Mesut Varlık ile sanatçı ve akademisyen Murat Germen de katılacak. Etkinlikte, Nazım Hikmet’in yaşamı ve mücadelesini konu alan kitabın yanı sıra edebiyat, sanat ve politik üretim üzerine de sohbet edilecek.

İkinci etkinlik ise 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 17.00’de İstanbul Kadıköy’deki Penguen Kitabevi Göztepe Şubesi’nde düzenlenecek. Söyleşinin diğer katılımcılarının ise ilerleyen günlerde netleşeceği belirtildi.

Her iki etkinlikte de söyleşilerin ardından Ali Cabbar, “Aşk Olsun Çocuk” ve “Yaşamak Güzel Şey” kitaplarını okurları için imzalayacak.