Ali Cengiz kimdir? Milli güreşçi Ali Cengiz’in hayatı ve kariyerindeki başarıları

Türkiye’yi 2024 Paris Olimpiyatları’nda temsil eden Dünya Şampiyonu güreşçi Ali Cengiz kimdir? Hayatının dönüm noktaları ve kariyer başarıları nedir?

Türkiye’nin Paris 2024 Olimpiyatları’ndaki madalya umudu güreşçisi Ali Cengiz, 2024 itibariyle Ankara ASKİ Spor Kulübü’nde kariyerini 87 kiloda grekoromen stilde sürdürmektedir.

ALİ CENGİZ’İN GÜREŞLE İLK TANIŞMASI

8 Nisan 1996 doğumlu olan milli güreşçi Ali Cengiz, güreşle ilk 10-11 yaşlarında ortaokulda tanıştı. Beden Eğitimi Hocası Hasan Hüseyin Oktay’ın yönlendirmeleri Ali Cengiz’in güreş kariyerinde etkili oldu. Güreşe önceleri soğuk yaklaşan Cengiz’in, ilk madalyasını aldıktan sonra güreş sporuna olan ilgisi katlanarak arttı.

Ali Cengiz, minderdeki mücadeleci karakterinin kendisinin en belirleyen özelliği olduğunu ifade eder.

MİLLİ GÜREŞÇİ ALİ CENGİZ’İN BAŞARILARI VE MADALYALARI