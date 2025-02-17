Ali Dağı'nın zirvesinde mahsur kalan 4 genç, 2 saatte kurtarıldı

KAYSERİ'de gezinti için karla kaplı Ali Dağı'nın zirvesine çıkan 4 genç, mahsur kaldı. Gençler, 2 saat süren çalışmayla AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Talas ilçesindeki Ali Dağı'nda meydana geldi. Enes Yıldırım, Muhammed Aktan, Yusuf Aktan, Muhammed Ali Aktan gezinti için Ali Dağı zirvesine çıktı

Karla kaplı dağda mahsur kalan 4 genç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar sonrası olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen AFAD, gençlerin kurtarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından gençler kurtarıldı.

Sağlık durumları iyi olan gençler, polis merkezine götürüldü.

Yaşadıkları olayı anlatan Enes Yıldırım, "Normalde çalışıyoruz ancak 10 gündür evde yatıyorduk. Ali Dağı'na yürüyüşe çıkalım dedik. Çıktık geri inemedik. Saat 15.30 gibi çıktık. Orada yaklaşık 1 saat oturduk. Sonra AFAD ekipleri bizi kurtardılar. Çok şükür şimdide çayımızı içiyoruz ve ısındık" dedi.