Ali Demirçalı görevden uzaklaştırılmıştı: CHP’den Yüreğir’de eylem kararı
İçişleri Bakanlığı’nın görevden uzaklaştırdığı Ali Demirçalı için CHP, Adana’da eylem kararı aldı. CHP Adana İl Başkanlığı, kararın “hukuki ve meşru olmadığı” gerekçesiyle yurttaşları Yüreğir Belediyesi önünde yapılacak basın açıklamasına çağırdı.
Görevden uzaklaştırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı için CHP, yarın belediye önünde basın açıklaması yapacak.
İçişleri Bakanlığı’nın, "rüşvet vermek" suçlamasıyla hapis cezası alan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevinden uzaklaştırıldığını duyurmasının ardından CHP eylem kararı aldı.
CHP Adana İlçe Başkanlığı yaptığı duyuruda, “Başkanımız Ali Demirçalı'nın görevden uzaklaştırılmasına karşı ses yükseltmek ve demokrasiye sahip çıkmak için basın açıklamasında buluşuyoruz” denildi.
CHP Adana İlçe Başkanlığı bugün 17.00’da Yüreğir Belediyesi önünde toplanacak.
NE OLMUŞTU?
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın "rüşvet vermek" iddiasıyla 5 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi üzerine görevden uzlaştırıldığı bildirilmişti.
Basın Açıklamasına Davet— CHP ADANA İL BAŞKANLIĞI (@chpadanail) April 21, 2026
📅 22 Nisan Çarşamba
⏰ 17.00
📍 Yüreğir Belediyesi Önü
Yüreğir Belediye Başkanımız Ali Demirçalı'nın görevden alınması, hukuk devleti ilkesinin açıkça ihlalidir. Bu karar; ne hukuki ne de meşru bir zemine dayanmamaktadır. Doğrudan doğruya halkın…