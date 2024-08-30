Ali Erbaş geçecek diye feribot kapatıldı, halk bekledi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, önceki gün Dersim'e cami temel atma töreni için gitti. Erbaş, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen cami temel atma töreninde "Sadece ibadet ve eğitim için değil her zaman vatanımızın zorda kaldığı durumlarda camilerimiz bizim hep sığınağımız olmuş" dedi.

Törene, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ve protokol üyeleri katıldı.

Erbaş törenin ardından kentten ayrılmak için Pertek ilçesindeki feribotu kullandı. AKP'li Pertek Belediyesi feribotu Ali Erbaş için tahsis edince Elazığ'a geçmek için tek ulaşım yolu olan feribot önünde kuyruk oluştu. Elazığ yönünden gelip Dersim merkez yönüne gitmek isteyen araçlar da feribottan indirilmedi.

Ali Erbaş'ı bekleyen yurttaşlar yaşananlara tepki gösterdi. Yurttaşlar, "Bütün araçlar bekletildi. Bizim hastamız, işimiz var ama bunların keyfini bekledik. Ali Erbaş kendini din adamı olarak görüyor ancak bu yaşananlar kendisini halkın üstünde gördüğünü gösteriyor. Halkın arasına karışmaktan çekincesi nedir" diye sordular.