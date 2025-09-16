Giriş / Abone Ol
Ali Erbaş'ın odası boşaltılıyor iddiası: "Çekmecelerde haber olacak bir şey bırakmayın"

Görev süresinin sonuna gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın makam odasının boşaltıldığı iddia edildi. Odayı boşaltan personele, "Çekmecelerde haber olacak bir şey bırakmayın" denildiği de öne sürüldü.

Güncel
  • Giriş: 16.09.2025 16:35
Mustafa Bildircin
Mustafa Bildircin
mustafamertbildircin@birgun.net

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın makam odasının boşaltıldığı savunuldu. Makam odası ile birlikte, 17 Eylül'de görev süresi dolacak Erbaş'ın özel kaleminin odasının da boşaltıldığı bildirildi.

Diyanet kaynakları, odaları boşaltan ekibe, "Çekmecelerde haber olacak bir şey kalmasın" denildiğini öne sürdü.

PERSONEL İLE TOPLANTI

İddiaya göre öte yandan, makam katında çalışan personel ile toplantı yapılıp, "Geçmek istediğiniz birim var mı?" diye de soruldu.

