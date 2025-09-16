Ali Erbaş'ın odası boşaltılıyor iddiası: "Çekmecelerde haber olacak bir şey bırakmayın"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın makam odasının boşaltıldığı savunuldu. Makam odası ile birlikte, 17 Eylül'de görev süresi dolacak Erbaş'ın özel kaleminin odasının da boşaltıldığı bildirildi.

Diyanet kaynakları, odaları boşaltan ekibe, "Çekmecelerde haber olacak bir şey kalmasın" denildiğini öne sürdü.

PERSONEL İLE TOPLANTI

İddiaya göre öte yandan, makam katında çalışan personel ile toplantı yapılıp, "Geçmek istediğiniz birim var mı?" diye de soruldu.