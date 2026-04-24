Ali Erbaş itiraf etti: Dini ağırlıklı derslerin seçilme oranı dibi gördü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025’te görevini devretmesinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. Yandaş Akit TV’ye katılan Erbaş itiraf gibi açıklamalarda bulundu.

Erbaş dini ağırlıklı seçmeli derslerin tercih edilmesi için çok çaba harcadıklarını ancak başarısız olduklarını itiraf etti.

Erbaş Kuranı Kerim ve Siyer (Hz. Muhammed’in hayatı) derslerinin seçilme oranının yüzde 4-5’lere kadar düştüğünü açıkladı.

"YÜZDE 4-5'LERE KADAR DÜŞTÜ"

Erbaş şunları söyledi:

"İl temsilcilerinin verdiği raporlar var. Mesela bundan 10 sene veya 12-13 sene önce başladı bu seçmeli dersler. Kur'an-ı Kerim seçmeli ders olarak konuldu. Peygamber Efendimizin Hayatı seçmeli ders olarak konuldu. Diyelim ki ilk konulduğu sıralarda %30'lar, %25'ler kadar bir okulun öğrencisi seçiyorken, şu anda %5'lere düştüğünü görüyoruz. %5'lere, %4'lere düşen yerler var. %15-20-30'lar olduğu gibi %5'lere düşen yerler var.

"CEMAATİ UYARDIK"

"İstediğimiz kadar seçilmiyor. Bakınız biz Diyanet İşleri Başkanlığı'nda... Bugün de arkadaşlarımız aynısını yapıyorlar... Seçmeli dersler dönem başlamadan bir ay öncesinden itibaren seçilmeye başlanır. Biz o dönemde Türkiye'nin 90 bin camiinde 'Muhterem kardeşlerim, seçmeli derslerin seçilme süreci başlamıştır. Lütfen çocuklarınıza Kur'an-ı Kerim derslerini, Peygamber Efendimizin Hayatı derslerini seçtirin. Seçilmesine destek olun, yönlendirin' diye hutbe hazırlatıyoruz.

Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vaazlarımızda, bütün vaizlerimiz, yaklaşık 4 bine yakın vaizimiz var bizim Türkiye genelinde, o Cuma günleri bütün cemaatimizi uyarırız."